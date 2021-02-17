В Крыму полторы тысячи школьников перешли на дистанционное обучение

Пункты вакцинации для сотрудников общеобразовательных организаций находятся в медучреждениях недалеко от школ Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день в Крыму на дистанционном обучении из-за коронавируса остаются 1555 школьников, сообщила министр образования республики Валентина Лаврик.

По причине контактных с COVID-19 на дистант решили перевести 79 классов в 48 общеобразовательных организациях и 10 классов в 9 школах по причине ОРВИ. В домашних условиях также находится около 500 дошколят, которые ходят в детсады.

- По состоянию на 16 февраля закрыто 26 дошкольных групп, всего 510 воспитанников находятся в домашних условиях, по причине контактных COVID - 8 групп, это 164 воспитанника, по ОРВИ – 18 групп, 346 воспитанников, - отметила министр и добавила, что пункты вакцинации для сотрудников общеобразовательных организаций находятся в медучреждениях недалеко от школ и детсадов.

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