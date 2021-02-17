Симферопольский роддом №2 снова начнет принимать рожениц

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В Крыму две больницы в Симферополе и Бахчисарае возвращаются к штатному режиму работы после сокращения количества коек для больных коронавирусом. Кроме того, начнет принимать рожениц Симферопольский роддом №2. Об этом сообщил министр здравоохранения РК Александр Остапенко.

- Бахчисарайская ЦРБ мощностью 298 коек переходит на работу в свой штатный режим. С сегодняшнего дня начинает работу по своему профилю Крымский республиканский клинический госпиталь для ветеранов войн коечной мощностью 200 коек. В ближайшее время планируется закрытие ковидного госпиталя для начала работы по своему основному профилю Симферопольского клинического родильного дома №2, - уточнил Александр Остапенко.

Также министр добавил, что в связи с улучшением эпидобстановки с 16 февраля в Крыму на 470 сократили количество мест в больницах для пациентов с коронавирусом и больных внебольничными пневмониями.

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