К лету в Крым снова откроют прямые рейсы из Архангельска и Мурманска

Прямые перелеты стартуют 31 мая и 1 июня Фото: Иван ВИСЛОВ

В Крым 31 мая и 1 июня откроют прямые перелеты из Архангельска и Мурманска. Этим будет заниматься авиакомпания Smartavia.

- Четыре раза в неделю будут выполняться рейсы из Архангельска, из Мурманска перелеты будут осуществляться пять раз в неделю, - сообщили в пресс-службе симферопольского аэропорта.

Авиакомпания в рамках летнего расписания также будет ежедневно пускать самолеты в Симферополь из Москвы и Санкт-Петербурга. Раз в неделю со 2 июня будут действовать рейсы из Белгорода, Казани и Нижнего Новгорода, с 3 июня - пустят самолеты из Нижнекамска, а с 4 июня - из Уфы и Чебоксар.

Раз в неделю с 5 июня начнут летать самолеты между Симферополем и Сыктывкаром.

А по вторникам и воскресеньям с 6 июня по 10 октября будет выполняться новый рейс из Волгограда. Из Оренбурга пассажиры смогут добираться в крымскую столицу с 3 июня по 30 сентября каждый четверг.

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