В Крыму закончили реконструкцию пляжа «Пионер»

На ремонт было выделено около 230 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

В поселке Симеиз завершили ремонт берегоукрепительных сооружений на пляже «Пионер», сообщили в пресс-службе администрации Ялты.

Несколько лет назад этот пляж был полностью разрушен из-за сильных штормов, поэтому в 2018 году власти курортного города решили начать реконструкцию, пишет Крымское информационное агентство.

Все работы проводились в рамках федерально-целевой программы, по которой на ремонт было выделено около 230 миллионов рублей. На побережье установили подводные и надводные волнорезы и покрыли пляж галечным камнем. Также на берегу обустроили новую лестницу и специальный пляж для инвалидов.

Для заключения конечного договора по благоустройству пляжа запланировано проведение конкурса.

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