В Алуште борются с нелегальными ресторанами на городских пирсах

Фото: группа «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте»

На муниципальных пирсах в поселке Утес, который находится в черте Большой Алушты, размещаются незаконно возведенные рестораны. Сейчас власти курортного города добиваются сноса помещений через суд.

Предприниматели построили общепиты прямо около моря, несмотря на аварийное состояние причалов. Огромные конструкции над водой представляют реальную опасность как для посетителей заведения, так и для отдыхающих людей на пляже, рассказала ForPost глава городской администрации Галина Огнева.

Горожане разместили в группе «Инцидент Крым|Симферополь|Севастополь ДТП» в соцсети «ВКонтакте» фотографию одного такого недостроя. Кафе «Корона» еще не открыто, но уже активно готовится к курортному сезону. Кирпичное капитальное здание размещается на возвышении и уходит на 30 метров в море. Опорных балок у помещения нет, лишь пирс.

Оказывается участки на пляжной зоне предприниматели взяли в аренду еще в украинское время. Власти тогда дали бизнесменам разрешение и на строительство.

Властям Алушты теперь приходится «разгребать» последствия решений их предшественников. Чтобы снести самовольные строения, представители администрации уже подали ходатайство и ждут суда.

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