Погода в Крыму на 18 февраля: снег, метель и тепло до +4

В Симферополе синоптики обещают снег. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

18 февраля на Крымском полуострове, как и прежде, в силе штормовое предупреждение.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Днем снег, мокрый снег, гололедица. Ветер днем северо-западный до 15 м/с. Температура воздуха днем 0…+2°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: утром, днем - снег, мокрый снег. Ветер южный до 14 м/с. Днем +2…+4°. На дорогах местами гололедица.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Днем снег, мокрый снег, метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный до 25 м/с. Температура днем +1…+3°.

Вода в Черном море +6°…+10°.

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