Глава администрации Симферополя Проценко подала в отставку

Фото: Пресс-служба администрации Симферополя

Глава администрации Симферополя Елена Проценко подала заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

- Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Елена Степановна приняла это решение, оценив перспективы своей команды и ее возможности по достижению поставленных целей, – написал Аксенов на своей странице в соцсетях.

По его словам, временно исполнять обязанности главы администрации Симферополя будет Валентин Демидов. После этого будет проведен конкурс.

Сергей Аксенов также заверил симферопольцев, что отставка руководства крымской столицы никак не отразится на функционировании городского хозяйства, поскольку все службы будут работать в штатном режиме.

Напомним, что Елена Проценко стала главой администрации Симферополя в конце 2019 года, до нее эту должность занимала Наталья Маленко.

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