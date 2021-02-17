На симферопольских тротуарах появились предупреждающие надписи

Фото: Госавтоинспекция МВД по Республике Крым

На симферопольские тротуары сотрудники госавтоинспекции и волонтеры автошколы начали наносить предупреждающие надписи, которые будут помогать пешеходам безопасно переходить дорогу.

Акции «Граффити безопасности» проходит в рамках мероприятия «Пешеход! Пешеходный переход!». Перед дорогой волонтеры с помощью трафарета и белой краски наносят призывающие к действию надписи: «Стоп. Посмотрим по сторонам»; «Возьмите ребенка за руку».

Параллельно с этим представители Госавтоинспекции рассказывают прохожим о правилах дорожного движения, чтобы снизить количество ДТП с участием пешеходов.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50