Отставка главы администрации Симферополя: кто займет место Елены Проценко

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Исполняющим обязанности главы администрации Симферополя стал Валентин Демидов, занимавший должность заместителя главы мэрии города. Об этом сообщил глава РЧК Сергей Аксенов.

- Сегодня глава администрации города Симферополя Елена Степановна Проценко написала заявление об увольнении по собственному желанию. Исполнять обязанности главы администрации на время проведения необходимых процедур будет заместитель главы администрации Валентин Валентинович Демидов, - написал Сергей Аксенов в соцсетях.

Также глава РК заверил симферопольцев, что городское хозяйство будет функционировать, отставка Проценко никак не отразится на рабочих процессах.

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