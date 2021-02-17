На западе полуострова «ВАД» отремонтирует 140 километров дорог

По контракту, объекты нужно сдать до 20 декабря. Фото: АО "ВАД"
На полуострове компания «ВАД» в этом году планирует отремонтировать 140 региональный автодорог, которые идут от Евпатории, сообщили в пресс-службе компании.
До конца текущего года «ВАД» отремонтируют участки сразу трех дорог населенных пунктов Западного Крыма.
- Работы будут выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги, – сообщил пресс-секретарь компании Григорий Назаров.
По контракту «ВАД» отремонтируют 67,2 километра дороги Черноморское - Евпатория, 50 километров трассы Раздольное - Евпатория и 23 километра автодороги Славянское - Евпатория.
На этих участках трасс работники компании сделают тротуары и площадки для остановок автобусов, в некоторых местах расширят проезжую часть. Подрядчик планирует полностью снять старое дорожное покрытие и заменит на выравнивающий слой асфальтобетона. Начальные работы по ремонту трассы планируется начать уже в феврале. По контракту, объекты нужно сдать до 20 декабря.
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