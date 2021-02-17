Чиновники оценили ремонт малого зала мэрии Алушты в 700 тысяч рублей

На ремонт потратят бюджетные деньги. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

На сайте zakupki.gov.ru появился электронный аукцион: Управление по административно - хозяйственному обеспечению администрации города Алушты ищет подрядчика, который приведет в порядок помещение для заседаний. Речь идет о текущем ремонте малого зала здания администрации города Алушты (площадь Советская, 1).

В документах значатся такие работы, как: демонтаж и установка потолочных светильников, очистка, шпаклевка и окраска стен, циклевка паркетного пола, монтаж подвесных потолков и так далее.

Стартовая цена работ: 717 347 рублей.

Деньги возьмут из местного бюджета городского округа Алушта.

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