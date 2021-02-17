В Крыму поднялись цены на фрукты, овощи и билеты в кино

Сэкономить получится только на экскурсиях, проживании в пятизвездочных отелях и банковских услугах Фото: Артем КИЛЬКИН

В Крыму с начала года поднялись цены на билеты в кино, фрукты и овощи. Кроме того, выросла стоимость на путевки в санатории и услуги нотариусов.

Бананы, виноград и свежие помидоры подорожали на 19,8-12,7%, а зелень, картофель, огурцы и лук теперь стоят больше на 9,3-3,4%, сообщает пресс-служба Крымстата.

Подорожание свежих огурцов, помидор и зелени связывают с сезонностью. А вот цены на картофель поднялись по всей России. Килограмм обойдется в среднем на 40% дороже, чем годом ранее. Напомним, в начале 2020 года килограмм батата стоил 40 рублей. Также эксперты прогнозируют в ближайшем будущем подорожание мяса птицы и куриных яиц.

Помимо продуктов цены выросли и на некоторые услуги. Так, за январь 2021 года повысилась стоимость на проезд в общественном транспорте, пригородном поезде и поезде дальнего следования.

В кино тоже стало ходить дороже, билеты выросли в цене на 11,8%. Чтобы оздоровиться в крымском санатории нужно потратить на 8,9% больше, чем годом ранее. Подорожали и услуги нотариуса.

Сэкономить получится только на экскурсиях, проживании в пятизвездочных отелях и банковских услугах.

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