Бывший сотрудник крымского ФСО сядет в тюрьму за взятки и мошенничество

Мужчины поплатятся за мошенничество с топливом Фото: Из архива "КП"

Заместителю руководителя службы ФСО в Крыму суд вынес приговор. Его обвинили в мошенничестве с дизельным топливом и получении взяток. Наказание получит не только бывший сотрудник ФСО Эдуард Турта, но и его подчиненный - Антон Сысоев, а также предприниматель Вадим Баляский.

Все обвиняемые признаны виновными и сядут в тюрьму на сроки от трех до десяти лет, рассказали в пресс-службе суда.

Выяснилось, что мужчины отправляли для госдач некачественное топливо. Общая сумма ущерба составила больше 20 миллионов рублей.

Компания Балясного заключила контракт с ФСО в Крыму на поставку 600 тонн дизельного топлива марки «‎Евро-5». Но вот после проб заказчика выяснилось, что горючее не соответствовало заявленному стандарту. А Турта несколько раз получал от директора частной компании «‎ВАБ-Нефть»‎ Балянского по 100 тысяч рублей за покровительство.

Турте суд назначил десять лет в исправительной колонии строгого режима, Балясному - шесть лет, Сысоеву - три года.

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