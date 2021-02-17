Бывший сотрудник крымского ФСО сядет в тюрьму за взятки и мошенничество

Мужчины поплатятся за мошенничество с топливом
Фото: Из архива "КП"
Заместителю руководителя службы ФСО в Крыму суд вынес приговор. Его обвинили в мошенничестве с дизельным топливом и получении взяток. Наказание получит не только бывший сотрудник ФСО Эдуард Турта, но и его подчиненный - Антон Сысоев, а также предприниматель Вадим Баляский.
Все обвиняемые признаны виновными и сядут в тюрьму на сроки от трех до десяти лет, рассказали в пресс-службе суда.
Выяснилось, что мужчины отправляли для госдач некачественное топливо. Общая сумма ущерба составила больше 20 миллионов рублей.
Компания Балясного заключила контракт с ФСО в Крыму на поставку 600 тонн дизельного топлива марки «Евро-5». Но вот после проб заказчика выяснилось, что горючее не соответствовало заявленному стандарту. А Турта несколько раз получал от директора частной компании «ВАБ-Нефть» Балянского по 100 тысяч рублей за покровительство.
Турте суд назначил десять лет в исправительной колонии строгого режима, Балясному - шесть лет, Сысоеву - три года.
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