В Симферополе появилась интерактивная карта для очистки улиц

Окончательный вариант карты опубликуют в течении месяца. Фото: Юрий Гоцанюк / ФБ

В Крыму во время рабочего совещания была представлена интерактивная карта санитарной уборки улиц Симферополя, сообщил премьер-министр республики Юрий Гоцанюк.

Новая карта включает в себя территории для уборки и их общую площадь вместе с нужным количеством дворников для уборки каждой площадки.

Премьер-министр также отметил, что за месяц администрация крымской столицы и профильное министерство опубликует окончательную информацию по территориям для санитарной очистки города.

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