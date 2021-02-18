Ялта и Севастополь возглавили топ-10 популярных городов для отдыха весной

Севастополь пользуются популярностью у туристов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, какие города чаще всего россияне выбирают для отдыха весной.

- 22% туристов хотят встречать весну в Ялте, 20% - в Севастополе, - отметили аналитики.

Топ-10 популярных городов для весенних путешествий весной 2021 ( рейтинг составлен по данным брони жилья с марта по апрель этого года; средняя цена суточной аренды жилья в рублях)

Ялта, 2713

Севастополь, 2794

Сочи, 1792

Санкт-Петербург, 1892

Шерегеш, 8876

Пятигорск, 1487

Казань, 2333

Лахденпохья, 7437

Москва, 3583

Домбай, 2500

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