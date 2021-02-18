В Севастополе 10 дней тому назад пропала женщина

Ольга Королева (Богатова). Фото: Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым/VK

Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» Крым разместил на своей странице в соцсети очередную ориентировку.

- Помогите найти человека! Пропала Королева (Богатова) Ольга Вячеславовна, 42 года (1978 года рождения), город Севастополь, - сообщили волонтеры. - Женщина 9 февраля этого года ушла из дома и не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 165 сантиметров, худенькая, светлые волосы, глаза серо-голубого цвета. Ольга Королева (Богатова) была одета в куртку, берет и сапоги черного цвета, светло-синие джинсы.

Всех, кто располагает информацией о девушке, просят сообщить по тел.: 8(800) 700-54-52 или 112.

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