Коронавирус в Крыму: 126 заболевших за сутки

Фото: Архив "КП"

В Крыму за 17 февраля зарегистрировали 126 случаев коронавируса. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 8 человек переносят инфекцию бессимптомно. Из общего числа заболевших 105 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 21 человек ранее контактировал с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2823 человека.

Выздоровели за весь период с начала пандемии 30 550 человек, из них 288 – за последние сутки.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50