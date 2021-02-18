На Украине хотят достроить дамбу, которая перекрывает воду в Крым

Фото: Архив "КП" Фото: Надежда ДАЦЮК

На Украине хотят достроить дамбу, которая перекрывает подачу воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. Такое решение озвучил так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

- Обсудили важные для функционирования канала вопросы, в частности потребность достройки дамбы на 107-м километре канала, которая, с одной стороны, максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму, а с другой - позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области, - заявил Кориневич на встрече с начальником управления Северо-Крымского канала Сергеем Шевченко.

Чиновник отметил, что «позиция представительства и управления канала однозначна»: воду в Крым якобы не подадут, пока не будет «деоккупации».

Напомним, что до 2014 года вода в Крым поступала по Северо-Крымскому каналу. Однако после присоединения полуострова к России Киев перекрыл канал, и водоснабжение в Крыму началось за счет внутренних резервов. Их оказалось недостаточно, и осенью в Симферополе ввели графики подачи воды.

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