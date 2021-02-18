«Распил бюджета»: Аксенов оценил намерения Киева достроить дамбу, перекрывающую воду в Крым

Фото: Архив "КП"

Желание украинских чиновников достроить дамбу, перекрывающую подачу воды в Крым, это не что иное, как дополнительный способ «попилить» бюджет страны. Такое мнение озвучил глава РК Сергей Аксенов.

- Похоже, украинские чиновники из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны. Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным «мегапроектом», которым был так называемый «европейский вал» экс-премьера Яценюка, - заявил глава Крыма.

Также, по словам Аксенова, устойчивое водоснабжение в Крыму будет обеспечено и без участия в этом вопросе Украины. Поэтому жителей полуострова не волнует «вся эта бандеровская самодеятельность».

Напомним, что днепровская вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать на полуостров в 2014 году, когда полуостров стал российским.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50