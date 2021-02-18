В Крыму заключили под стражу пять членов экстремисткой группировки

Двое из террористов подозреваются в покушении на насильственный захват власти Фото: Архив "КП"

В Киевском районном суде крымской столицы заключили под стражу пятерых участников запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир» под стражу, сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанных заключили под стражу до 15 апреля 2021 года. В отношении них возбуждены уголовные дела за организацию террористической деятельности и участие в деятельности такой организации.

Кроме того, двое из террористов подозреваются в покушении на насильственный захват власти по статье 278 УК РФ.

- Суд учел, что обоснованность подозрения в причастности к совершению инкриминируемого преступления обвиняемых подтверждается совокупностью собранных по делу доказательств, – отметили в пресс-службе суда.

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