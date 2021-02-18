Иностранцы в марте приедут в Крым за прививкой от коронавируса

Политики из Европы готовы рискнуть и приехать в Крым для вакцинации от коронавируса Фото: Виталий ПАРУБОВ

В марте в Крым приедут иностранцы, чтобы получить прививку от коронавируса. Политики из Европы хотят привиться российской вакциной «Спутник V».

Об обращении иностранцев сообщил председатель комитета Госсовета Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

- Привиться вакциной российского производства хотят многие, в том числе граждане других стран. Обращения с просьбой получить вакцину приходят к нам постоянно, - заявил Гемпель.

Крым готов принять некоторых иностранных граждан, в первую очередь речь идет о европейских дипломатах, которые ранее посещали полуостров.

- С вакцинацией в Европе до сих пор есть проблема, а люди ждать не хотят. Они готовы приехать ради этого в Крым. И я больше чем уверен, что представители других стран не будут скрыто это делать. Как только мы решим некоторые тонические вопросы, то будем готовы принять гостей из-за рубежа, - рассказал КП-Крым политик.

Напомним, Россия пока не поставляет «Спутник V» в Европу и США. Прививочная кампания стартовала в Крыму и РФ только месяц назад - 18 января. Записаться на прививку могут исключительно россияне, имеющие медицинскую страховку.

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