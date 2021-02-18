Бензин в Крыму резко подскочил в цене всего за неделю

Сильнее всего за последнюю неделю подорожало дизельное топливо Фото: "КП" Архив

Всего за неделю цены на бензин и дизельное топливо в Крыму резко выросли, сообщается на сайте Крымстата.

По данным еженедельного мониторинга подорожали только отдельные виды горюче-смазочных материалов. Рос средних цен в основном наблюдался по крымской столице. На 0,15 % подорожало топливо АИ-92, на 0,31% АИ-95 и на 0,17% увеличились в цене бензин АИ-98 и дизельное топливо - на 0,39.

Так, средняя цены на АИ-92 теперь составляет 46,43 рублей за литр, АИ-95 и АИ-95 премиум - 51,23 рублей. Сильнее всего за последнюю неделю подорожало дизельное топливо. Теперь на заправках его стоимость составляет около 49,32 рубля за литр.

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