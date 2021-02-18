На принципах социальной справедливости: Три российские партии объединяются в новую политсилу

Делегатом съезда от Крыма избрана Секретарь бюро регионального отделения «СР» Виктория Билан.

Три российские партии – «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» - объединятся в единую левопатриотическую партию для участия в предстоящих выборах в Государственную Думу РФ.

Официально объединение политических сил состоится на съезде в Москве 22 февраля. Политологи уже называют это решение самым громким политическим событием в России в 2021 году.

- Это не вливание двух новых партий в «Справедливую Россию», как многие поспешили заявить. Фактически это рождение новой мощной политической силы на принципах справедливости, правды и патриотизма. Конечно, детали объединения – как точно будет называться новая партия, какие будут партийные лозунги и цвета, кто войдет в руководящие органы – всё это решит съезд, - рассказала Секретарь бюро регионального отделения «СР» Виктория Билан, которая избрана делегатом съезда от Крыма.

Он добавила, что «Справедливая Россия» все эти годы помогала людям в решении юридических, социальных, бытовых проблем. Возможности объединенной партии по защите людей от несправедливости, от произвола и некомпетентности чиновников на местах, существенно возрастут.

По мнению экспертов, больше 10 лет в Государственной Думе заседали одни и те же четыре фракции. С созданием новой партии, ориентированной на принципы социальной справедливости, политический ландшафт в стране и в регионах, в частности и в Крыму, существенно изменится.