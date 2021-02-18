В Евпатории памятнику героям-десантникам сделали «кровавую» подсветку

Так памятник выглядит в ночное время и днем. Фото: кадр видео Плохие новости Крым|Симферополь|Севастополь ДТП/VK

Короткое видео в популярном крымском паблике наглядно демонстрирует, как выглядит памятник героям-десантникам в ночное время.

Величественный монумент воинам Великой Отечественной войны на берегу Черного моря вблизи Евпатории, когда приходит темнота, становится ярко-красным.

- Памятнику десанту в Евпатории сделали новую подсветку. Немного зловеще?! А вы, как считаете? – гласит пост.

Пользователи соцсети, выражая свое мнение в комментариях, затеяли спор: «Кровавая подсветка соответствует тем кровопролитным боям, которые здесь прошли на полуострове в годы Великой Отечественной войны. Только на этом берегу столько наших воинов полегло, столько крови пролито»; «Разве памятник погибшим должен излучать радость?!»; «Жуть! Зачем людей пугать?!».

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