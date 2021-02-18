В Симферополе раскрыли убийство мужчины, чье тело нашли в фундаменте

Следователи раскрыли преступление 14-летней давности Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Симферополе раскрыли дело 14-летней давности. Следователям наконец-то удалось найти убийцу жителя крымской столицы. Теперь преступник за жестокие деяния пойдет под суд, сообщили в пресс-службе Прокуратуры РК.

- Выяснилось, что в 2007 году молодые мужчины решили весело провести время. Они взяли алкоголь и направились в частный дом. События разворачивались на улице Целинной, недалеко от западной автостанции, - рассказали в ведомстве.

После долгих разговоров за бокальчиком между мужчинами произошел конфликт, который быстро перерос в драку. Обвиняемый схватил арматуру и принялся бить 27-летнего приятеля. Этого ему показалось мало, поэтому душегуб схватил со стола кухонный нож и нанес другу несколько ранений в живот. Тот умер на месте.

- Убийца бросил тело знакомого во дворе, а на следующий день перенес его на соседний земельный участок. Там он сбросил труп в яму, которая предназначалась для фундамента, а сверху засыпал мусором, - рассказали в ведомстве.

Преступление следователи раскрыли только сейчас - 14 лет спустя. В скором времени уголовное дело направят в суд.

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