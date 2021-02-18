Рекультивацию мусорного полигона в Симферополе закончат к концу марта

Рекультивацию полигона в Каменке закончат к концу марта Фото: "КП" Архив

Рекультивацию мусорного полигона в микрорайоне Каменка под Симферополем закончат к концу марта. Об этом сообщил и.о главы столичной администрации Валентин Демидов на совещании по инфраструктурным объектам.

- На рекультивацию полигона осталось кассовое освоение на 50 миллионов рублей, 80-90% готовности,- отметил Демидов. - Срок окончания работ до 30 марта. Росприроднадзор выявил не соответствие документации экологической экспертизе, повторную подрядчик проведет за свои средства. На общий срок сдачи объекта это не повлияет.

Рекультивация полигона ТБО Симферополя включена в ФЦП, объект должны были сдать 30 декабря 2020 года. Всего на рекультивацию предусмотрено 759 миллионов рублей.

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