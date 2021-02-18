Крымский федеральный университет хочет открыть филиал в Феодосии

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В Феодосии может открыться филиал Крымского федерального университета. Такую возможность рассматривает руководство вуза.

- Сейчас для всего Крыма есть четкие и понятные области, которые будут развиваться: рекреация, санаторно-курортная сфера и реабилитация, сельское хозяйство и переработка продукции. Тем не менее, Феодосия планирует строить индустриальный парк, поскольку в городе есть ряд заводов, которые работают в области судостроения и машиностроения, есть компетенции и традиции развития города как индустриального центра. Кроме того, есть большой потенциал в креативной сфере, - сообщил ректор КФУ Андрей Фалалеев.

По его словам, в Феодосии также могут быть востребованы такие направления, как дизайн или живопись.

Также ректор отметил, что муниципалитет предложил вузу инфраструктуру, которая может быть использована для открытия филиала. В вузе обследуют предложенные площади, но нужен будет ремонт.

Фалалеев сообщил, что на проработку стратегии и концепции работы филиала вуза в Феодосии нужно около двух лет. Сейчас же в составе КФУ 12 филиалов, действующей в населенных пунктах республики.

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