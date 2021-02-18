Аксенов почтил память погибших на майдане бойцов «Беркута»

Крымские бойцы первые приняли удар нацистов на себя и до конца выполняли свой служебный и человеческий долг. Фото: Сергей Аксенов / ВК

С момента трагической гибели бойцов «Беркута» на киевском майдане прошло ровно 7 лет. Глава Крыма Сергей Аксенов у себя на странице в соцсетях почтил память военных.

Он отметил, что крымские бойцы первые приняли удар нацистов на себя и до конца выполняли свой служебный и человеческий долг, защищая закон и людей от бандеровцев. Среди них были трое крымчан - старший лейтенант Дмитрий Власенко, старший лейтенант Виталий Гончаров, старший прапорщик батальона милиции особого назначения Андрей Федюкин.

- На фоне мужества и профессионализма наших ребят, их готовности противостоять анархии и беспределу особенно позорно выглядела откровенная трусость тогдашней киевской власти, ее предательство и готовность сдать все и вся в угоду бесноватой майданной толпе, - подчеркнул Аксенов.

По словам главы региона, события семилетней давности точно показали, что киевские власти не в состоянии защитить свой народ от экстремистов и погромщиков, и с Украиной полуострову не по пути.

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