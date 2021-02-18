Размещенный на гурзуфском пирсе трактир оказался законным

Заведение снесут во время реконструкции набережной Гурзуфа. Фото: Активный гражданин|rk.gov.ru

В ходе скандалов из-за незаконно размещенных кафе на городских пирсах ЮБК активисты зацепили и гурзуфское заведение «Трактир». Крымчане попросили местные власти разобраться с бизнесменом, но в итоге оказалось, что он работает совершенно легально.

Массовая зачистка от незаконных строений вдоль набережной происходила еще в 2017 году, но одному заведению, размещенному на солярии, удалось уцелеть.

- Некапитальное строение находится в районе санатория «Пушкино». Владелец трактира имеет все законные основания на его размещение и функционирование. В свое время он доказал это в суде, - рассказали ForPost в администрации Гурзуфа.

Но стоять заведению там осталось не долго. Ведь когда набережную станут капитально ремонтировать, волнорез под трактиром изымут в пользу государства. Его придется демонтировать.

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