Дорожников попросили согласовывать свои действия с жителями ремонтируемых улиц
Фото: "КП" Архив
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам проводить встречи с жителями перед ремонтом улиц. В ближайшее время подрядчики выйдут на семь объектов в Симферополе.
- Перед каждым ремонтом дорог провести встречи с жителями в рабочем порядке, без протоколов, чтобы прояснили ситуацию, где будут тротуары, и какой объем мероприятий делается. - пояснил Аксенов.
Так, в селе Заозерное дорожники подняли уровень проезжей части, из-за чего вода пошла во дворы домовладений. В другом случае предусмотренный по проекту бордюр полностью перекрыл заезды в частные дома.
При выходе строителей на ремонт улицы Козлова в Симферополе выяснилось, что в проекте не предусмотрена ливневая канализация. Теперь Минтрансу РК придется разбираться с коммуникациями.
Напомним, помимо улицы Козлова ремонту подлежат улиц Клары Цеткин, Субхи, Яна Тарвацкого, Широкая, Марка Донского и переулок Киевский.
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