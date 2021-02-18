Дорожников попросили согласовывать свои действия с жителями ремонтируемых улиц Фото: "КП" Архив

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил дорожникам проводить встречи с жителями перед ремонтом улиц. В ближайшее время подрядчики выйдут на семь объектов в Симферополе.

- Перед каждым ремонтом дорог провести встречи с жителями в рабочем порядке, без протоколов, чтобы прояснили ситуацию, где будут тротуары, и какой объем мероприятий делается. - пояснил Аксенов.

Так, в селе Заозерное дорожники подняли уровень проезжей части, из-за чего вода пошла во дворы домовладений. В другом случае предусмотренный по проекту бордюр полностью перекрыл заезды в частные дома.

При выходе строителей на ремонт улицы Козлова в Симферополе выяснилось, что в проекте не предусмотрена ливневая канализация. Теперь Минтрансу РК придется разбираться с коммуникациями.

Напомним, помимо улицы Козлова ремонту подлежат улиц Клары Цеткин, Субхи, Яна Тарвацкого, Широкая, Марка Донского и переулок Киевский.

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