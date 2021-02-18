В Симферополе к 10 марта достроят первую очередь приюта для животных

Контракты на строительство приюта были заключены в 2018 и 2019 годах, выполнены работы на сумму 51 миллион рублей Фото: Надежда ДАЦЮК

В Симферополе завершается строительство первой очереди приюта для животных, расположенного на улице Крымской Правды. Работы должны завершиться 10 марта.

В администрации Симферополя сообщили, что в зданиях приюта проводятся пусконаладочные работы газовых сетей. Кроме того, рабочие устраняют замечания, выявленные на объекте.

- Территория была нами определена в 2013 году, и было принято администрацией решение о строительстве здесь приюта для бездомных животных. За это время был утвержден проект, построили первую очередь, - передает Крымское информационное агентство слова соучредителя Крымской республиканской общественной организации «Верный друг» Натальи Глущенко.

Приют рассчитан на 148 собак, сейчас там содержат 100 животных, сообщил начальник департамента капитального строительства администрации Симферополя Василий Хомутов.

По его словам, контракты на строительство приюта были заключены в 2018 и 2019 годах, выполнены работы на сумму 51 миллион рублей.

- Сейчас занимаемся согласованием рабочей документации по техническому присоединению сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения, связи. 10 марта планируется завершение этих работ, - уточнил Василий Хомутов.

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