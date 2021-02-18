Чиновница из Советского района Крыма лишилась должности за превышение полномочий

Сироте предоставили непригодный для жилья дом. Фото: СК РФ по Крыму.

В Советском районе Крыма от занимаемой должности временно отстранена первый заместитель главы администрации. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в крымском Следкоме, сегодня первому заместителю замглавы администрации района предъявлено обвинение, суд временно отстранил ее от должности.

Еще в ноябре минувшего года было возбуждено уголовное дело. Поводом стал тот факт, что 26-летней сироте был предоставлен непригодный для проживания дом. Именно чиновница не проверила жилье на предмет соответствия требованиям закона.

Однако эксперты установили, что предоставленный администрацией района дом не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Штукатурка осыпается, в стенах трещины, оконные рамы сгнили. Нет воды и канализации.

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