Крым
Еще
Радио
Крым
Еще
Радио
Крым
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

Чиновница из Советского района Крыма лишилась должности за превышение полномочий

Суд отстранил первого замглавы администрации от обязанностей
Никита ПОЛЬКОНикита ПОЛЬКО
Комментарии (1)Комментарии (1)
Сироте предоставили непригодный для жилья дом. Фото: СК РФ по Крыму.

Сироте предоставили непригодный для жилья дом. Фото: СК РФ по Крыму.

В Советском районе Крыма от занимаемой должности временно отстранена первый заместитель главы администрации. Чиновницу обвиняют в превышении должностных полномочий.

Как сообщили в крымском Следкоме, сегодня первому заместителю замглавы администрации района предъявлено обвинение, суд временно отстранил ее от должности.

Еще в ноябре минувшего года было возбуждено уголовное дело. Поводом стал тот факт, что 26-летней сироте был предоставлен непригодный для проживания дом. Именно чиновница не проверила жилье на предмет соответствия требованиям закона.

Однако эксперты установили, что предоставленный администрацией района дом не соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. Штукатурка осыпается, в стенах трещины, оконные рамы сгнили. Нет воды и канализации.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50

Криминал