Аксенов возглавил рабочую группу по пресечению самовольного строительства в Ялте

Самовольным строительством в Ялте Аксенов займется лично Фото: Архив "КП"

Глава Крыма Сергей Аксенов под своим руководством создал рабочую группу по пресечению самовольного строительства в Ялте. Через месяц коллегиальный орган должен представить план, как не допустить самоволок на побережье от от Гурузуфа до Фороса.

Распоряжением главы региона в рабочую группу определены курирующий строительство в правительстве Крыма вице-премьер Евгений Кабанов и ответственная за Ялту вице-премьер Анна Анюхина, а также завотделом Минжилполитики и госстройнадзора Крыма Вадим Фролов. В группу вошли 21 специалист, включая представителей налоговой, МЧС, водоканала, экологического надзора, Крымэнерго, архитектуры и других служб, без разрешения которых невозможно вести гражданское строительство. Первые решения группа должна предоставить к 19 марта.

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