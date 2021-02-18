На Черноморском флоте началась вакцинация участников Парада Победы

Вакцинацию делают российской прививкой. Фото: Виталий ПАРУБОВ

На Черноморском флоте началась вакцинация участников парада, который пройдет в День Победы.

Как сообщили в пресс-службе ЧФ РФ, вакцину вводят личному составу пеших парадных расчетов, которые примут участие в параде, посвященном 76-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Парады с участием военнослужащих Черноморского флота пройдут в День Победы в Севастополе, Симферополе, Керчи и Новороссийске. Участие в них примут больше двух тысяч военнослужащих.

В 1472 военно-морском клиническом госпитале им. Н.И. Пирогова, где идет вакцинация, назначено две прививочные бригады. Первым компонентом уже привито 90% военнослужащих и через 21 день начнется повторная процедура.

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