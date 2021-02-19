Погода в Крыму на 19 февраля: снег, гололед и мороз до -6

Зима прижилась в Симферополе. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 февраля на Крымском полуострове, как и накануне, в силе штормовое предупреждение. Синоптики сулят мокрый снег, метель и гололедицу.

- В Симферополе облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер днем северо-восточный до 20 м/с. Температура воздуха днем -4…-6°, - сообщили в Крымском гидрометеоцентре.

Прогноз погоды по Севастополю: облачно с прояснениями. Утром снег, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный до 20 м/с. Днем 0…-2°. На дорогах гололедица.

На Южном берегу Крыма облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, временами очень сильные осадки, метель. На дорогах гололедица. Ветер днем северо-восточный до 25 м/с. Днем около 0°.

Вода в Черном море +5°…+9°.

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