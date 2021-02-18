Приставы Севастополя арестовали за долги пожарную машину

Судебные приставы Балаклавского района забрали за долги у государственного унитарного предприятия Севастополя «Городской автозаправочный комплекс» пожарную машину.

Выяснилось, что ГУП задолжал некой организации крупную сумму денег, по делу состоялся суд. Решение было однозначное - выплатить истцу 840 тысяч рублей. Но решение суда так и не исполнилось.

Дело передали в руки судебных приставов, которые арестовали у должника пожарный аварийно-спасательный автомобиль ЗИЛ 431412.

Приставы предупредили руководство ГУП «Городской автозаправочный комплекс», что если они не рассчитаются, пожарную машину продадут, а деньги перечислят в счет погашения долга частной организации.

К слову, дела у предприятия давно шли под откос, с 2018 года на него подавали в суд 25 раз. Среди истцов - ООО «Севэнергосбыт», ГУП «Севтеплоэнерго», Севастопольский пенсионный фонд, Департамент по имущественным и земельным отношениям.

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