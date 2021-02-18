Пассажиры крымских троллейбусов могут получить призы за жалобы

Фото: Архив "КП"

В ГУП РК «Крымтроллейбус» 18 февраля запустили необычную акцию под названием «Народный контролер».

Как сообщается в отделе предприятия по работе со СМИ и населением, это нововведение нужно в первую очередь, чтобы дисциплинировать водителей.

Итак, в течение десяти дней любой пассажир «Крымтроллейбуса», которому не выдали билет при оплате проезда наличными, может получить ценные подарки. О нарушении нужно сообщить в Whatsapp-приемную предприятия по номеру: +7 978 140 02 49.

Каждая жалоба фиксируется, а участник сможет бесплатно посетить экскурсию музея электротранспорта Симферополя (ул. Киевская, 78). Самые активные участники получат три ценных приза. Каких именно, не сообщается.

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