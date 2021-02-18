Глава Госкомнаца Крыма Альберт Кангиев ушел в отставку

На посту председателя Кангиев провел с ноября 2019 года
В Крыму председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Альберт Кангиев ушел в отставку. Соответствующий Указ главы Крыма Сергея Аксенова был опубликован на официальном сайте правительства.
- Альберт Османович Кангиев написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность председателя Госкомнаца будет назначен Айдер Ахтемович Типпа, - написал Аксенов.
На посту председателя Кангиев проработал с ноября 2019 года. До него эту должность занимал Ленур Абдураманов.
Теперь должность займет Айдер Типпа, который до недавнего времени был первым замом главы администрации Первомайского района. По образованию он ученый-агроном и свою трудовую деятельность начинал в качестве управляющего отделения №2 совхоза «Аграрный» в селе Сары-Баш.
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