Глава Госкомнаца Крыма Альберт Кангиев ушел в отставку

На посту председателя Кангиев провел с ноября 2019 года

В Крыму председатель государственного комитета по делам межнациональных отношений республики Альберт Кангиев ушел в отставку. Соответствующий Указ главы Крыма Сергея Аксенова был опубликован на официальном сайте правительства.

- Альберт Османович Кангиев написал заявление об увольнении по собственному желанию. На должность председателя Госкомнаца будет назначен Айдер Ахтемович Типпа, - написал Аксенов.

На посту председателя Кангиев проработал с ноября 2019 года. До него эту должность занимал Ленур Абдураманов.

Теперь должность займет Айдер Типпа, который до недавнего времени был первым замом главы администрации Первомайского района. По образованию он ученый-агроном и свою трудовую деятельность начинал в качестве управляющего отделения №2 совхоза «Аграрный» в селе Сары-Баш.

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