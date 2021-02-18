Смертельное ДТП с тремя полицейскими в Крыму: Задержан водитель Skoda

В аварии погибло трое. Фото: СК РФ по РК.

Сотрудники крымского Следкомитета задержали водителя авто марки Skoda. Его подозревают в нарушении ПДД, из-за чего в автомобильной аварии погибли трое полицейских.

Напомним, что служебный автомобиль Lada Priora, в котором находились четверо сотрудников конвоя и осужденный, с включенными проблесковыми маячками выехал после оглашения приговора из Кировского районного суда в следственный изолятор Симферополя. На 10-м километре автодороги Кировское - Приветное водитель Skoda, который ехал со стороны села Приветное в пгт Кировское, совершил наезд на движущегося в попутном направлении велосипедиста, после выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Lada.

В результате ДТП погибли трое полицейских. Еще четверо участников автокатастрофы - водитель Skoda, велосипедист, сотрудник конвойной службы и осужденный получили травмы.

С учетом стабилизации здоровья житель Кировского района задержан и допрошен следователем по особо важным делам.

- Следствие готовится предъявить подозреваемому обвинение и выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения, - сообщают следователи.

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