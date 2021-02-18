В Симферополе и Севастополе 19 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
19 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.
Где не будет света
СИМФЕРОПОЛЬ
с 8.00 до 17.00
ул. Битумная 2-44(чет); 1-31(нечет);
ул. Линейная 8-78(чет);
ул. Салгирная 2-26(чет); 1-15(нечет);
пер. Салгирный 2-14(чет); 1-17/28(нечет);
садовые товарищества: «Вишневый сад», «Радуга», «Веселая долина», «Коммунальник», «Полиграфист», «Электрификатор», «Надежда»
СЕВАСТОПОЛЬ
с 9.00 до 11.00
ул. Павла Корчагина 1-13,6-А,6
с 10.00 до 12.00
село Тыловое: ул. Лесная 10,9; ул. Подгорная 2,1
с 9.00 до 17.00
ул. Коммунистическая 9-15;
ул. Льва Толстого 20;
ул. Лоцманская 3,5;
ул. Николая Музыки 18,22,28,32;
ул. Олега Кошевого 7,9;
пер. Язоновский,8,1;
пер. Панорамный 4,1-13;
ул. Академика Крылова 2-а,2-4;
ул. Гоголя 27;
ул. 4 Бастионная 7-23
село Любимовка: ул. Качинское шоссе 8-14,14-А,110,168,176,63-б,57-А,57-Б,7-43; ул. Федоровская 110-128,85-127; ул. 1 Линия 12,32
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