В Симферополе и Севастополе 19 февраля частично отключат электричество

Свет пропадет на несколько часов. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

19 февраля в отдельных районах Симферополя и Севастополя пропадет свет. Отключение произойдет из-за ремонта трансформаторных подстанций и электрооборудования.

Где не будет света

СИМФЕРОПОЛЬ

с 8.00 до 17.00

ул. Битумная 2-44(чет); 1-31(нечет);

ул. Линейная 8-78(чет);

ул. Салгирная 2-26(чет); 1-15(нечет);

пер. Салгирный 2-14(чет); 1-17/28(нечет);

садовые товарищества: «Вишневый сад», «Радуга», «Веселая долина», «Коммунальник», «Полиграфист», «Электрификатор», «Надежда»

СЕВАСТОПОЛЬ

с 9.00 до 11.00

ул. Павла Корчагина 1-13,6-А,6

с 10.00 до 12.00

село Тыловое: ул. Лесная 10,9; ул. Подгорная 2,1

с 9.00 до 17.00

ул. Коммунистическая 9-15;

ул. Льва Толстого 20;

ул. Лоцманская 3,5;

ул. Николая Музыки 18,22,28,32;

ул. Олега Кошевого 7,9;

пер. Язоновский,8,1;

пер. Панорамный 4,1-13;

ул. Академика Крылова 2-а,2-4;

ул. Гоголя 27;

ул. 4 Бастионная 7-23

село Любимовка: ул. Качинское шоссе 8-14,14-А,110,168,176,63-б,57-А,57-Б,7-43; ул. Федоровская 110-128,85-127; ул. 1 Линия 12,32

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