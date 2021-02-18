В Евпатории почтили память «беркутовцев», погибших на украинском Майдане

Фото: Юрий Теслев/"Крымская газета"

Около евпаторийского отделения полиции почтили память погибших на украинском Майдане сотрудников ОМОН «Беркут». Напомним, что 18 февраля с 2015 года отмечается День памяти военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного долга.

18 февраля 2014 года погибли трое крымчан - старшие лейтенанты Дмитрий Власенко и Виталий Гончаров, а также сотрудник спецподразделения «Беркут», старший прапорщик милиции Андрей Федюкин.

Омоновцы с красными гвоздиками в руках провели митинг возле евпаторийского городского отделения полиции, передает «Крымская газета». Евпаторийцы также принесли живые цветы в знак благодарности и уважения к подвигу своих соотечественников.

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