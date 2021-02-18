К границе с Крымом будет ходить больше украинских поездов

Работу прямых поездов из Украины в Крым восстанавливать не планируют Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В граничащие с Крымом поселки в будущем станут чаще пускать украинские поезда. Сейчас к границе между Украиной и Крымом курсирует несколько пар поездов, сообщили на странице так называемого представительства президента Украины в АРК в Facebook.

В пгт Новоалексеевка, которая граничит с Крымом, курсируют поезда из Киева, Харькова, Львова и Ковеля. А до станции «Сиваш» пригородные поезда из Геническа и Запорожья. В Херсон пассажиры могут добраться на поезде из Киева, Харькова, Ужгорода, Львова и Рахова.

Работу прямых поездов из Украины в Крым восстанавливать не планируют.

Напомним, в 2014 году железнодорожное сообщение с Крымом было прервано после присоединения полуострова к России.

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