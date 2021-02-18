В Ялте у спящего в кафе посетителя вытащили 50 тысяч рублей

Пострадавший выпил и уснул прямо за столом в кафе. Фото: кадр видео пресс-службы МВД по Республике Крым

В дежурную часть полиции Ялты принес заявление местный житель. Потерпевший пожаловался, что лишился 50 тысяч рублей. Он рассказал, что накануне отдыхал в одном кафе с малознакомым мужчиной.

Сотрудники МВД быстро нашли и задержали подозреваемого, благо, что в кафе есть видеокамеры, которые все обстоятельно зафиксировали.

- Им оказался 32-летний безработный гражданин, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым. - После распития спиртных напитков потерпевший заснул за столом в кафе.

Его же компаньон, убедившись, что рядом нет свидетелей - уборщица орудует шваброй, бармен беседует по телефону, вытащил из кармана своего приятеля деньги и мобильный телефон.

Чтобы запутать следы и отвести от себя подозрения, телефон и часть содержимого кошелька он передал бармену, чтобы якобы уберечь имущество спящего от преступных посягательств.

Задержанный свою вину признал. На него завели уголовное дело за кражу. По статье ч.2 ст.158 УК РФ ему грозит до пяти лет.

- Подозреваемому избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении, - отметили в ведомстве.

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