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Минтранс Крыма представит план автомобильного сообщения сел, отрезанных от внешнего мира «Тавридой»

С КЖД предстоит согласовать обустройство железнодорожных переездов
Анна КИРИЕНКОАнна КИРИЕНКО
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При строительстве трассы "Таврида" часть сел оказалиь отрезанными от внешнего мира

При строительстве трассы "Таврида" часть сел оказалиь отрезанными от внешнего мира

Фото: Архив "КП"

Минтранс Крыма подготовит план движения общественного транспорта в селах, отрезанных от центральных магистралей федеральной трассой «Таврида». Чтобы доехать из одного населенного пункта в другой необходимо делать крюк в 3-10 км.

- Я прошу отдельно проанализировать и доложить по всем обращениям, которые были по изменениям маршрутизации движения легкового и общественного транспорта, особенно сельских территорий, где в связи с дорогой «Таврида» увеличилась протяженность поездок, - отметил глава Крыма Сергей Аксенов. - Плюс вопросы, связанные с формированием железнодорожных переездов в муниципальных образованиях. В Красноперекопске не решен вопрос и еще в ряде муниципалитетов.

Свое видение решения проблем, связанных с усложнением транспортной логистики, Минтранс РК должен представить к 25 февраля и согласовать план действий с Крымской железной дорогой.

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экономика