Истребители РФ перехватили французские самолеты над Черным морем

Российские суда развернули иностранные военные самолеты от границы. Фото: скриншот из видео
Над нейтральными водами Черного моря средства контроля воздушного пространства России засекли неизвестные воздушные суда, которые приближались к границе РФ.
На перехват отправились два истребителя Су-27 объединения ВВС и ПВО Южного военного округа, написали представители Минобороны РФ на своей официальной странице в Facebook.
- Выяснилось, что приближающиеся цели были тактическими истребителями Mirage 2000, которые принадлежат ВВС Франции. Российские суда развернули иностранные военные самолеты от границы и отправились обратно на аэродром базирования, - сообщили в Минобороны России.
Действия пилотов ВВС РФ соответствовали Международными правилами.
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