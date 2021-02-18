В Крыму начали модернизировать один из самых больших радиотелескопов в мире

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В Крыму начался процесс модернизации одного из самых полноподвижных радиотелескопов в мире П-2500. Диаметр аппарата – около 70 метров, а вес - почти 23 тысячи тонн.

Он был построен в 1978 году, а после реконструкции сможет принять участие в космических программах, сообщил агентству Ruptly начальник отдела комплекса «Квант-Д» Андрей Бродовский.

Антенный комплекс П-2500 создали во времена Советского Союза, чтобы проводить исследования дальнего космоса, однако после распада Союза радиотелескоп перестали использовать. Но после возвращения Крыма в состав РФ возобновились космические программы.

- В настоящий момент антенный комплекс не используется, ближайшая эксплуатация его намечается на конец апреля - начало мая месяца в работе по аппарату «Спектр-РГ». Этот аппарат занимается изучением космического пространства за пределами Солнечной системы. Работает совместно с Международным Европейским Агентством, - сказал Бродовский.

По его словам, сейчас происходит модернизация зеркальной системы телескопа. Уже заменены шпилечные узлы. В дальнейшем планируется снять старое лакокрасочное покрытие и заменить его на новое.

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