На юге и востоке Крыма приступили к ремонту 42 км дорог по нацпроекту

На ремонтируемые участки уже пригнали необходимую технику. Фото: Правительство РК

В Крыму подрядчики приступили к восстановлению 42 км дорог на Южном берегу и в Ленинском районе. Покрытие отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Первыми отремонтируют 5 километров дороги от села Малый маяк до Утеса в Алуште, 25,5 километра от Керчи до села Вулкановка в Ленинском районе и 12 километров трассы от поселка Ливадия до Симеиза в Ялте, рассказали в пресс-службе главного управления по реализации национальных проектов.

Восстановлением асфальтного покрытия до Вулкановки занимается компания «Центродорстрой», ремонт дорог на ЮБК произведет госпредприятие «Крымавтодор».

- Сначала рабочие снимут старый бордюрный камень и верхний слой проезжей части. Потом укрепят обочины и уберут неровности на грунте. Финишным этапом станет укладка нового асфальта. На ремонтируемые участки уже пригнали необходимую технику. Обслуживающий персонал также на месте, - отметили в пресс-службе.

В 2021 году на ремонт крымских дорог направили 16,5 млрд рублей, из них 6 млрд рублей республика получила в рамках нацпроекта. Если подрядчики будут выполнять работы вовремя, то региону дополнительно отправят еще 3,5 млрд рублей.

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