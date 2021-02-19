Крым вошел в топ-10 направлений для брони отелей класса «люкс»

В Крыму есть отели на любой вкус и кошелек. Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА

Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где отдыхающие чаще всего арендуют дорогие номера в отелях.

- Дорогие номера в отелях чаще всего выбирают семейные, пары и компании, - сообщили аналитики, отметив, что средний чек отдыха в отелях, расположенных в «старинных» зданиях, значительно выше. Такие гостиницы есть в Питере и Крыму.

Топ-10 направлений для брони самых дорогих отелей в России (средняя цена в рублях одной ночи)

Крым, 58 500

Московская область, 36 800

Краснодарский край, 27 000

Ленинградская область, 24 000

Карелия, 22 500

Кемеровская область, 21 600

Алтай, 19 000

Иркутская область, 18 000

Владимирская область, 16 000

Тверская область, 15 000

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