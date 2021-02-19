Крым вошел в топ-10 направлений для брони отелей класса «люкс»

В Крыму есть отели на любой вкус и кошелек.
Фото: Ольга АВЕРЬЯНОВА
Эксперты сервиса бронирования жилья TVIL.RU выяснили, где отдыхающие чаще всего арендуют дорогие номера в отелях.
- Дорогие номера в отелях чаще всего выбирают семейные, пары и компании, - сообщили аналитики, отметив, что средний чек отдыха в отелях, расположенных в «старинных» зданиях, значительно выше. Такие гостиницы есть в Питере и Крыму.
Топ-10 направлений для брони самых дорогих отелей в России (средняя цена в рублях одной ночи)
Крым, 58 500
Московская область, 36 800
Краснодарский край, 27 000
Ленинградская область, 24 000
Карелия, 22 500
Кемеровская область, 21 600
Алтай, 19 000
Иркутская область, 18 000
Владимирская область, 16 000
Тверская область, 15 000
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50