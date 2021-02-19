Из-за сильного снегопада в Крыму перекрыли въезд на Ай-Петри

Ай-Петри накрыл мощный снегопад. Фото: кадр видео Автопартнер Крым Севастополь ДТП/VK

Въезд для автомобилей на гору Ай-Петри перекрыли со стороны Ялты и Бахчисарая из-за погодных условий, сообщили КП- Крым в пресс-службе регионального МЧС.

- Въезд на Ай-Петри сейчас перекрыт сотрудниками ГИБДД и работниками «Автодора» из-за снегопада и штормового предупреждения, которое до сих пор продолжает действовать, - подтвердили в ведомстве.

Напомним, штормовое предупреждение в Крыму объявили в субботу, когда весь полуостров замело сильными снегопадами.

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