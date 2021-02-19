Около Крымского моста организовали пункты обогрева для водителей

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Тамани открыты пункты обогрева водителей и оборудованы места для временной стоянки автомобилей.

В пресс-службе администрации Краснодарского края отмечают, что в открытых пунктах можно согреться и получить горячий чай.

- Временная стоянка находится в станице Старотитаровской и рассчитана на 300 машин. Сейчас подъезды к мосту расчищает дорожная техника. Очистить дорожное полотно планируется в ближайшие часы, - отметили в пресс-службе администрации.

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